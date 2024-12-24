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Во Владивостоке женщина подожгла банк с помощью фейерверка

Во Владивостоке задержали 50-летнюю женщину, которая подозревается в поджоге банка с помощью фейерверка, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что женщина зашла в помещение банка, который находится в районе улицы Алеутской, подожгла салют во входной группе отделения, после чего скрылась.

Подозреваемую быстро нашли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В результате происшествия никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее фейерверки запустили в торговом центре в Королеве и пытались поджечь пиротехнику в здании Костинского отдела полиции УМВД РФ по городскому округу Королев. Задержали 63-летнего мужчину. Еще злоумышленник запустил салют в помещении «Почты России» в Химках.

Под воздействием мошенников россияне совершают преступления в общественных местах. Они делают это в ТЦ, почтовых отделениях, банках, а также на улицах. Иногда дестабилизирующие действия проводят на территории органов государственной власти, например, в управлениях полиции, военкоматах.