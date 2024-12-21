сегодня в 17:09

Неизвестный запустил салют в помещении «Почты России» в Химках

Еще один запуск пиротехники был в Подмосковье. На этот раз неизвестный злоумышленник запустил салют в помещении «Почты России» в Химках, сообщает SHOT .

Как рассказали очевидцы, посетители почты выбежали на улицу.

Ранее фейерверки запустили в торговом центре в Королеве и пытались поджечь пиротехнику в здании Костинского отдела полиции УМВД РФ по городскому округу Королев. Задержали 63-летнего мужчину.

Кроме того, в субботу в столичном МФЦ в районе Отрадное 70-летняя пенсионерка, обманутая украинцами, взорвала петарды.