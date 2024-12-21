SHOT: пенсионерка взорвала в московском ТЦ «Форт» петарды по указке украинцев

Пенсионерка-поджигательница была задержана в торговом центре «Форт» в столичном районе Отрадное, сообщает SHOT .

70-летняя бабушка взорвала петарду в помещении МФЦ. Она призналась, что ее обманули на деньги украинские мошенники. Жертва отдала злоумышленникам 120 тыс. рублей. Ей обещали вернуть средства, если она «устроит салют» в МФЦ.

В результате ЧП никто не пострадал.

Посетители ТЦ сначала решили, что в магазине началась стрельба. Люди стали выбегать из здания. К месту происшествия сразу отправились экстренные службы.