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Baza: неизвестный открыл стрельбу в ТЦ «Форт» на северо-востоке Москвы

Очевидцы заявили о звуках стрельбы в торговом центре «Форт» на северо-востоке Москвы. На место происшествия выехали оперативные службы, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как проводится эвакуация посетителей. Люди продолжают покидать здание торгового центра.

В настоящее время все посетители покинули ТЦ. На место ЧП выехали городские экстренные службы.

При этом официальной информации о случившемся пока нет.

Накануне взрыв произошел в одном из отделений банка в отделении банка на северо-западе Москвы. Мужчина зашел в отделение кредитной организации и взорвал неизвестный предмет около банкоматов.