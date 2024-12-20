Baza: взрыв прогремел в отделении банка на северо-западе Москвы

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Взрыв произошел в одном из отделений банка в отделении банка на северо-западе Москвы. На место выехали оперативные службы, сообщает Baza .

Инцидент произошел в пятницу около 20:00 в банке на бульваре Яна Райниса. По словам очевидцев, мужчина зашел в отделение кредитной организации и взорвал неизвестный предмет около банкоматов.

Злоумышленника задержали сотрудники службы безопасности. При этом в отделении банка посетителей уже не было, а работники оперативно эвакуировались. В настоящее время помещение сильно задымлено.

На место происшествия едут городские оперативные службы.

Ранее в одном из отделений банков в подмосковной Балашихи 19-летний парень поджег установку из 49 залпов салюта. После поджога салютная установка начала взрываться.