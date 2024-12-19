В подмосковной Балашихе в банке парень поджег установку из 49 залпов салюта

В подмосковной Балашихе правоохранительные органы задержали 19-летнего парня, который в отделении одного из банков поджег установку салюта с 49-ю залпами, сообщает Baza .

После поджога салютная установка начала взрываться. Несколько фейерверков пробили потолок в помещении, которое заполнилось едким дымом, после чего сработала пожарная сигнализация.

Уже известно, что злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний парень. Мотивы его поступка выясняют правоохранители.

Сотрудники банка, где все случилось, сообщили, что на днях молодой человек уже приходил в отделение, тогда он обменивал крупную сумму долларов на рубли.