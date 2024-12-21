Мужчина, взорвавший петарды в ТЦ Подмосковья, пытался поджечь пиротехнику в ОВД

Мужчина, который взорвал пиротехнику в торговом центре «Гелиос», предпринял попытку поджечь петарды в здании Костинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Королев. Злоумышленника задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в дежурную часть УМВД России по Королеву поступило сообщение о задымлении в торговом центре на проспекте Космонавтов. Предварительно, мужчина поджег там пиротехнику, а затем скрылся. В результате ЧП пострадавших нет.

Позднее этот же мужчина пришел в Костинский отдел полиции, где попытался поджечь пиротехнику, но его действия были пресечены сотрудниками полиции. Злоумышленником оказался местный житель 1961 года рождения.

Полицейскими по данному факту начато разбирательство. По результатам проверки специалисты приму решение в порядке, предусмотренном российским законодательством. Выясняются все обстоятельства инцидента.