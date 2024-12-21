ТЦ «Гелиос» в Королеве эвакуировали из-за взрыва петард

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В подмосковном Королеве эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Гелиос» после подрыва петард в помещении МФЦ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как рассказали в администрации города, в этом инциденте никто не пострадал. Очевидцы добавили, что людей в торговый центр все еще не впускают.

«Мы услышали взрывы, потом все заискрилось, было страшно», — поделился очевидец.

Ранее 70-летняя бабушка взорвала петарду в помещении МФЦ в московском ТЦ «Форт». Она призналась, что стала жертвой мошенников с Украины.