Мошенники заставили 20 россиян совершить дестабилизирующие действия за неделю

МВД: около 20 человек совершили поджоги в РФ по заданию мошенников за неделю

Не менее 20 россиян попались на уловку мошенников и совершили дестабилизирующие действия. В последние несколько дней аферисты особенно активизировались и чаще принуждают жертв идти на преступления, рассказали ТАСС в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Под воздействием мошенников россияне совершают преступления в общественных местах. Они делают это в ТЦ, почтовых отделениях, банках, а также на улицах. Иногда дестабилизирующие действия проводят на территории органов государственной власти, например, в управлениях полиции, военкоматах.

Так, находясь под влиянием мошенников, россияне кидали петарды, «коктейли Молотова» в общественных местах и устраивали поджоги машин полиции. Аферисты сначала украли у жертв деньги, а потом пообещали вернуть их в обмен на совершение преступления. Своего обещания преступники, при этом, не сдержали.

Ранее учительница английского подожгла полицейский отдел во Владимирской области.