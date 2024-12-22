Учительница английского подожгла полицейский отдел во Владимирской области

сегодня в 18:19

Учительница английского языка попыталась поджечь полицейское отделение во Владимирской области, которое находится на улице Московской в Петушках. Об этом сообщает SHOT .

Преподавательница кинула «коктейль Молотова» в отдел МВД по Петушинскому району. Ее сразу задержали.

Женщина сказала, что ее обманули аферисты. Они потребовали у нее переслать 1,5 млн рублей «на безопасный счет». После этого сказали, что вернут деньги, но только если она подожжет участок.

Сотрудники полиции сами потушили огонь. Пострадавших не было.

Ранее стало известно, что запустивший в МФЦ фейерверк мужчина собирался поджечь отдел полиции Королева.