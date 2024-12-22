Запустивший в МФЦ фейерверк мужчина планировал поджечь отдел полиции Королева

Активировавший фейерверк на территории многофункционального центра в Московской области мужчина заявил, что еще собирался поджечь полицейский отдел. Телефонные аферисты сказали ему, что так он сможет спасти собственные средства, сообщает Baza .

63-летний пенсионер Владимир запустил фейерверк в многофункциональном центре подмосковного Королева днем 21 декабря. Затем он отправился к Костинскому отделу полиции, чтобы сделать это и там.

Однако силовики задержали Владимира. На допросе он сказал, что ему позвонили аферисты и сказали — с его банковской карты якобы были отправлены 700 тыс. рублей на поддержку вооруженных сил Украины.

Мошенники убедили мужчину в том, что ему нужно поджечь отделение полиции. Якобы так Владимир сможет «выманить преступника» и вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками по всей России участились случаи нападения с поджогами под воздействием телефонных мошенников. Их количество выросло на 30%. Преступники используют методы социальной инженерии.