Около 157 млрд рублей планируют потратить на соцподдержку в Подмосковье

В проекте бюджета региона на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов запланировано около 157 млрд рублей на меры социальной поддержки жителей, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Если ретроспективно посмотреть выделенные средства бюджета на по годам, то видно его увеличение год от года. Если в 25 году запланировано было 135 миллиардов, то на 27 год уже запланировано 157 миллиардов, при этом надо учитывать, что уточненный план к концу года он всегда выше. Изначально, в начале года, и он тоже от года к году растет», — отметил Кирюхин в ходе публичных слушаний проекта бюджета региона.

Он уточнил, что в Московской области проживает порядка 9 миллионов жителей, около одной трети из них являются получателями мер соцподдержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.