8-классник пробрался в чужую школу на разборки с ножом в Иркутске

Одна из иркутских матерей рассказала в соцсетях, что в школу, где учится ее ребенок, пробрался ученик 8 класса другой школы с целью зарезать другого подростка. В школу малолетний злоумышленник попал с помощью девочки, которая помогла ему пройти мимо поста с охраной.

По словам женщины, она не знает, была ли девочка сообщницей подростка или помогла ему под угрозами. Когда мальчик попал в школу, он начал ссориться с учеником 7-го класса и ругаться матом. Учителя вмешались в конфликт, после чего в образовательное учреждение была вызвана полиция.

«И, в общем, этот мальчик, который наехал на ребенка, обматерил всех учителей, угрожал им. Вообще непонятно, как себя вел. И пришлось вызвать полицию. По итогу, в полиции, когда его обыскали, меня вот так вот трясет, у него был нож. И он пришел в школу с целью просто зарезать ребенка», — рассказала испуганная женщина.

По словам женщины, это не первая конфликтная ситуация, которую спровоцировал проблемный 8-классник. Но, как утверждает иркутянка, ему «все сходит с рук». Чем закончилась эта история на момент публикации заметки, неизвестно.

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