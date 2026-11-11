Не вернулся на корабль: российский моряк пропал в Китае

Россиянка Виктория ищет своего мужа-моряка, который пропал в Китае. Мужчина не вернулся на корабль, на котором работал.

Игорь пропал в Чжоушане, провинция Чжэцзян, 8 ноября. Мужчина сел в такси и должен был отправиться на пароход «Мыс Олюторский», но на борт так и не поднялся.

Последнее известное местоположение телефона Игоря — район паромной переправы. На протяжении всего пути он держал связь с женой, но затем резко пропал, телефон стал недоступен, а геолокация исчезла.

«На данный момент его местоположение неизвестно. Сейчас это расследуется», — сказал Виктория.

Она надеется найти свидетелей, которые видели ее супруга тот роковой день.

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