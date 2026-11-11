Россиянин выпил 6 литров воды и погиб

Употребление 6 литров воды ради шуточного денежного спора привело к гибели 28-летнего мужчины от отека головного мозга и остановки сердца. Об этом сообщает Telegram-канал « Под звуки сирены », авторами которого выступают российские супруги-фельдшеры.

Автор напомнил, что среднесуточная норма потребления жидкости для взрослого организма составляет от 2 до 2,5 литра. При этом резкий избыток воды представляет смертельную опасность.

Описывая клинический случай, автор отметил, что скорую вызвал молодой человек, который пожаловался на обморочное состояние у друга. Прибывшая бригада скорой помощи обнаружила пострадавшего на полу кухни в бессознательном состоянии, переходящем в кому. После этого у пациента внезапно развились судороги, потребовавшие перевода на искусственную вентиляцию легких.

В процессе сбора анамнеза перепуганный приятель признался, что они заключили шуточное пари на 6 тыс. рублей. Во время пари товарищ выпил 6 литров воды в течение часа. Спустя 15 минут у парня появилась рвота, наступил резкий приступ головной боли с последующей утратой сознания, вынудивший находившегося в квартире приятеля скорую помощь.

Врачи констатировали острую водную интоксикацию, тяжелейшую гипонатриемию и отек мозга. После этого установили мочевой катетер, ввели максимальную дозировку мочегонных средств и повезли пострадавшего в отделение реанимации.

Однако спасти пациента не удалось. В карете скорой помощи артериальное давление упало до критических отметок и началась аритмия. Из-за вымывания электролитов сердечная мышца утратила функциональность, и даже применение дефибриллятора вкупе с реанимационными манипуляциями не позволило возобновить работу сердца.

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