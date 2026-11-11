Вражда после похорон: почему дочери Федосеевой-Шукшиной не обнялись у гроба

Смерть Лидии Федосеевой-Шукшиной может стать поводом для примирения ее дочерей Марии и Ольги, которые много лет находятся в конфликте. Однако общая утрата не гарантирует восстановления отношений и способна, наоборот, обострить старые обиды. Об этом РИАМО рассказала экзистенциальный психолог, коуч ICF PCC Елена Пахомова.

По сообщениям СМИ, даже на церемонии прощания с матерью 11 ноября сестры держались отдельно и не общались. Ранее между ними возникали разногласия, в том числе из-за недвижимости и авторских прав на произведения Василия Шукшина.

«Когда умирает близкий человек, заканчивается личная история отношений, которых никогда не вернуть. Привычные конфликты могут внезапно показаться менее значительными. То, из-за чего годами спорили, уже не выглядит таким важным. Возникает острое ощущение конечности не только отношений с человеком, но и своей жизни», — сказала Пахомова.

Она добавила, что потеря матери способна напомнить родственникам об общих воспоминаниях и семейной истории. Однако в период скорби люди становятся особенно уязвимыми, а прежние разногласия могут восприниматься еще болезненнее.

«У каждого члена семьи свои отношения с умершим. Свои воспоминания, сожаления, чувство вины, представления о том, кто был рядом и кто сделал достаточно. Иногда скорбь незаметно превращается в соревнование: кто больше любил, кто больше заботился, кто имеет больше оснований переживать. И тогда даже общее горе становится поводом для нового конфликта», — рассказала психолог.

Пахомова подчеркнула, что для восстановления отношений сестрам необходимо самостоятельно захотеть сделать шаг навстречу друг другу. При этом необязательно сразу обсуждать многолетние обиды — иногда достаточно просто перестать избегать общения.

«Желание умершего родителя примирить детей не должно становиться для них обязательством. Чувство вины за то, что не удалось исполнить последнюю волю близкого, вряд ли станет надежным фундаментом отношений. Чтобы примирение оказалось настоящим, людям важно самим захотеть сохранить связь», — отметила психолог.

По ее словам, не стоит ожидать, что Мария и Ольга обязательно помирятся сразу после утраты матери. Переживание смерти родителя само по себе является тяжелым испытанием, и попытки восстановить отношения не должны становиться дополнительным давлением.

«Не нужно перегружать себя в этот момент задачей по восстановлению непростых отношений, если нет к этому желания или внутреннего душевного порыва», — заключила Пахомова.

Конфликт между сестрами Марией и Ольгой Шукшиными длится более десяти лет, и главной его причиной стали споры вокруг наследства и творческого наследия их отца, писателя и режиссера Василия Шукшина. Сестры прекратили общение, а их противостояние не раз становилось предметом публичных разбирательств.

Несмотря на многолетнюю вражду, смерть матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной, стала моментом, когда сестры на короткое время объединились: во время церемонии прощания они держались за руки, провожая мать в последний путь. Однако публично о полном примирении они не объявляли.

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