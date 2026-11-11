Ушаков: Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером в первой половине дня 12 ноября

У российского лидера Владимира Путина 12 ноября запланирована встреча со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Она состоится в первой половине дня, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

По его словам, в плане протокола беседа пройдет «как обычно».

«В первой половине дня», — сказал Ушаков про время встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.

Ранее Кушнер подтвердил, что он вместе с Уиткоффом отправится в Москву 12 ноября. Поездка состоится по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

Затем американские переговорщики полетят в Дублин, чтобы встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.