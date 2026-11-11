Российский беспилотник поразил сухогруз с военным грузом для ВСУ у Одессы

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают систематическое боевое применение беспилотной авиации против морского флота, задействованного в доставке военного снаряжения и продукции двойного назначения в интересах украинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Днем точечным ударом БПЛА к юго-западу от одесского побережья в водах Черного моря был поражен сухогруз.

Судно перевозило партию оружия и материально-технических средств для нужд ВСУ.

Утром пресс-служба Минобороны РФ рассказала о серии налетов беспилотной авиации по энергетической инфраструктуре украинского ВПК и морским судам, задействованным в снабжении войск. В ночные часы были атакованы подстанции 330 кВ в Кривом Роге Днепропетровской области, а также два объекта с напряжением 110 кВ и 330 кВ в одесских населенных пунктах Маяки и Усатово. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы огневое поражение получил сухогруз с партией вооружения для нужд ВСУ.

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