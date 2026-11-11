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Песков: Армению лишили права голоса в ОДКБ

Политика
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности приняла решение о лишении Армении права голоса и возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в структуре блока. Об этом сообщает журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он пояснил журналисту, что данный вопрос был поднят и утвержден на повестке дня. Решение приняли в соответствии с уставными нормами организации. 

Поводом для ограничений послужило систематическое невыполнение Ереваном взятых на себя союзнических обязательств. Такое поведение Армения допускала на протяжении последних нескольких лет. 

Финансовые отчисления в общую казну союза Ереван прекратил еще в 2024 году, что согласно статье 25 устава влечет утрату права голоса при накоплении задолженности сроком свыше двух лет. При этом гарантии коллективной обороны за республикой сохраняются. 

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