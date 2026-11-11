39 млрд руб могут заложить в бюджет Подмосковья на водоснабжение и водоотведение

Министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков сообщил, что в бюджете региона на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов по программе водоснабжения и водоотведения могут заложить около 39 млрд рублей.

«По программе водоснабжения и водоотведения на модернизацию предусмотрено 39 миллиардов рублей. Основная часть этого объема — это сложные объекты, такие как очистные сооружения. Здесь 28 миллиардов — 33 объекта в реализации у нас будет в следующем году», — уточнил Прянчиков во время публичных слушаний по бюджету Подмосковья.

По его словам, еще пять миллиардов будут направлены на сети водоснабжения, в которые входят 47 участков. Три миллиарда рублей — на сети водоотведения и коллекторы, еще три миллиарда рублей — на 45 водозаборных узлов.

«Как я уже говорил, фокусируемся на завершении того, что уже находится в реализации», — заключил Прянчиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.

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