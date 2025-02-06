Внучка экс-мэра Самары могла убить дедушку с бабушкой из-за 145 млн рублей

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова могла расправиться с дедушкой и бабушкой из-за недвижимости и автомобиля, которые девушка планировала продать за 145 млн рублей, сообщает SHOT .

Во владении у бывшего самарского градоначальника были два земельных участка в Ленинском округе Подмосковья. При этом на первом, площадь которого оставляет более 1 тыс. кв. м, построен коттедж. Площадь дома составляет 372,9 кв. м.

Рядом находится еще один дом площадью почти 890 кв. метров. При этом первый дом был недавно выставлен на продажу за 27,3 млн рублей, но вскоре объявление было снято с публикации. Предположительно, продать коттедж пыталась внучка Тархова.

Убитый владел квартирой в ЖК бизнес-класса «Твинс» на улице Антонова-Овсеенко в Самаре. Площадь квартиры составляет 172,6 кв. м, рыночная стоимость — около 25,6 млн рублей. Квартира была приобретена в 2013 году.

Кроме того, Тархов являлся совладельцем экологической компании «Новитрек» в Новокуйбышевске, владея 38,7% акций.

Внучка Екатерина пристрастилась к употреблению наркотиков. В 2020 году ее мать обратилась в суд в требованием признать девушку ограниченной в дееспособности.

Екатерина успела продать лишь белый паркетник Toyota RAV4 дедушки. Стоимость автомобиля составляет примерно 2,5 млн рублей. Девушку арестовали, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

О пропаже Тархова и его супруги заявил деловой партнер экс-градоначальника. По одной из версий произошедшего, погибшие были застрелены. По другой версии, экс-мэра Самары и его жену могли избить до смерти. Telegram-канал 112 сообщил, что после убийства Виктора Тархова и его жены Натальи их тела расчленили, а затем постепенно выносили из квартиры.