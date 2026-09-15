Отказ женщине по половому признаку может обернуться судом: что делать соискателю

Если работодатель отказывает женщине в вакансии, для которой законом не установлены ограничения по полу, только потому, что она женщина, такой отказ может быть признан незаконным. При этом одинаковые резюме, в которых меняется только указание пола, еще не являются окончательным доказательством дискриминации, но могут стать важным косвенным доказательством. Что делать соискателю в такой ситуации, РИАМО рассказал к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.

Можно ли отказать женщине в работе только из-за пола?

Российское трудовое законодательство прямо запрещает дискриминацию при приеме на работу. Согласно статье 3 Трудового кодекса РФ, никто не может быть ограничен в трудовых правах или получать преимущества в зависимости от пола и других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, отмечает юрист.

Та же логика закреплена в статье 64 ТК РФ: прямое или косвенное ограничение прав при заключении трудового договора по признаку пола не допускается, если соответствующее ограничение прямо не предусмотрено федеральным законом.

Поэтому, если для конкретной вакансии нет установленных законом ограничений, работодатель не вправе отказывать кандидату только потому, что он мужчина или женщина.

При этом компания действительно может выбрать другого соискателя. Работодатель вправе оценивать образование, опыт, квалификацию, навыки и другие деловые качества кандидатов.

«Именно поэтому в подобных спорах ключевой вопрос всегда состоит в том, чем реально был мотивирован отказ», — пояснил Марчел.

Что делать, если одинаковые резюме получают разный ответ?

Ситуация, когда два одинаковых резюме отличаются только указанием пола, а приглашение на вакансию получает лишь вариант с мужским именем или полом, сама по себе еще не является окончательным доказательством нарушения.

Однако такой эксперимент может рассматриваться как существенное косвенное доказательство, особенно если у соискателя сохранились дополнительные материалы, обращает внимание эксперт.

Например, значение могут иметь:

текст вакансии;

оба варианта резюме;

переписка с работодателем;

скриншоты;

уведомления об откликах;

ответы компании;

даты и время коммуникации.

Если профессиональные характеристики кандидатов были идентичными, а единственным отличием являлось указание пола, это может усилить доказательственную позицию соискателя.

Как потребовать у работодателя объяснить отказ?

У соискателя есть конкретный механизм защиты, указывает юрист. Согласно части 5 статьи 64 ТК РФ, человек, которому отказали в заключении трудового договора, вправе потребовать от работодателя письменное объяснение причины отказа.

Работодатель обязан предоставить такой ответ «не позднее семи рабочих дней» со дня получения требования.

Если вместо объяснения компания блокирует соискателя, это не лишает его права направить письменное требование официальным способом — например, по юридическому адресу организации или на электронную почту, если она используется работодателем для деловой переписки.

При этом важно сохранить подтверждение того, что требование было направлено.

Можно ли привлечь работодателя к ответственности за дискриминацию?

Если имеются признаки дискриминации, соискатель может обратиться в суд для защиты своих прав.

В зависимости от обстоятельств можно требовать восстановления нарушенных прав, компенсации морального вреда и при наличии оснований возмещения материального вреда. Такая возможность предусмотрена статьей 3 ТК РФ.

Верховный суд отдельно указывает, что вопрос о дискриминационном характере отказа оценивается с учетом обстоятельств конкретного дела. Если суд установит, что причиной отказа стали обстоятельства, не связанные с деловыми качествами кандидата, такой отказ может быть признан незаконным.

Более того, в 2026 году Верховный суд вновь подтвердил: если отказ не обоснован, одного признания нарушения может быть недостаточно для восстановления права. При определенных обстоятельствах суд может обязать работодателя заключить с соискателем трудовой договор, если вакансия существовала, а кандидат соответствовал предъявляемым требованиям.

Как доказать дискриминацию при приеме на работу?

Главное — не ограничиваться устным спором с работодателем и заранее сохранить все материалы.

Соискателю стоит зафиксировать текст вакансии, отправленные резюме, переписку, уведомления об откликах и ответы компании. Особенно важно сохранить доказательства, позволяющие сравнить два отклика и показать, что их профессиональные характеристики были одинаковыми.

Если удается продемонстрировать, что единственное существенное различие между кандидатами заключалось в поле, это может иметь значение при рассмотрении спора.

«Главная правовая граница здесь довольно четкая: работодатель вправе выбирать лучшего кандидата, но не вправе подменять оценку профессиональных качеств оценкой пола», — подчеркнул Марчел.

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