Стали известны жуткие подробности убийства экс-мэра Самары

После убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи их тела расчленили, а затем постепенно выносили из квартиры, сообщает « 112 ».

По подозрению в двойном убийстве была задержана внучка бывшего чиновника Екатерина. Следствие считает, что она могла убить родственников ради материальной выгоды. Девушка хотела заполучить их деньги, а затем потратить средства, в том числе и на наркотики.

Предварительно, экс-мэра и его жену убили около месяца назад. После этого Екатерина расчленила тела родственников, а затем постепенно выносила части из дома и увозила на такси.

На момент задержания Екатерины фрагменты тел все еще находились в квартире. Сама женщина отказывается сотрудничать со следствием. Свою вину она не признает.

О пропаже Тархова и его супруги заявил деловой партнер экс-градоначальника. По одной из версий произошедшего, погибшие были застрелены. По другой версии, экс-мэра Самары и его жену могли избить до смерти.