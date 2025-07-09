В Подмосковье провели свыше 630 тыс цифровых проверок спортплощадок

Фото - © Спортивная площадка для воркаута в Химках/Медиасток.рф

В Московской области ежедневно проводятся цифровые проверки спортивных площадок. Контроль осуществляется с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Более 12,6 тыс. спортивных площадок ежедневно осматриваются ответственными сотрудниками. Они проводят фотофиксацию и заполняют чек-лист прямо в приложении. Результаты проверки дистанционно поступают в курирующее ведомство. За все время проведено свыше 630 тыс. цифровых проверок и устранено свыше 1,7 тыс. нарушений.

Кроме того, более 66 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион», оснащенных искусственным интеллектом, круглосуточно мониторят улицы Подмосковья, включая спортивные площадки. При обнаружении нарушения искусственный интеллект автоматически ставит задачу на устранение и отслеживает ее выполнение. Таким образом, умный помощник помог устранить свыше 202 тыс. нарушений.

Со всеми ИИ-практиками Подмосковья можно ознакомиться на портале «Цифровой регион».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.