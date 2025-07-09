Стало известно, насколько подорожала минута поездки на такси в Москве и области

Стоимость минуты поездки на такси выросла за год в Московском регионе на 16%

С июля 2024 по июнь 2025 года средняя стоимость минуты поездки на такси в столице и Московской области выросла на 16% — с 31 до 36 рублей, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Такси».

Согласно данным аналитиков, в Ленинградской области и Петербурге средняя стоимость минуты за год увеличилась с 26 до 30 рублей (+18%).

При этом в течение прошедшего года рост средней стоимости минуты замедлился. Это произошло из-за эффекта высокой базы прошлых лет, когда цены стремительно росли из-за дефицита водителей, а рынок адаптировался к изменениям на автомобильном рынке и в экономике в целом.

Также за последний год система такси была более стабильной: хватало свободных машин и реже применялись повышающие коэффициенты. Зимой из-за хороших погодных условий рост цен был медленнее: в декабре — в 1,5 раза, а в январе — в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

В настоящее время цены на услуги такси растут из-за того, что автомобили и их обслуживание становятся дороже. Кроме того, это связано со строгой миграционной политикой и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.

С сервисом «Яндекс Такси» на постоянной основе сотрудничают примерно 1 млн человек по всей России, из которых примерно 50% — водители, использующие личные автомобили для работы.

Эти водители выполняют около 20% заказов в сервисе, особенно в периоды повышенного спроса. Они помогают поддерживать баланс и быстрее его восстанавливать. Благодаря привлечению этих водителей цены в пиковые часы не растут на дополнительные 10-15%.