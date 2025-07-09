Подмосковная библиотека запустила линейку сувенирной продукции «Культурный кот»

Московская губернская универсальная библиотека запустила линейку сувенирной продукции «Культурный кот Подмосковья», которая будет неформально напоминать жителям региона о богатом культурном наследии края. За основу взяты образы всеми любимых котиков, которые изображены в виде знаменитых писателей и поэтов, жизнь и деятельность которых была связана с Московской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На презентации линейки были представлены текстильные сумки с «культурными котами», отсылающими к портретам Маяковского, Цветаевой, Булгакова, Толстого, Чехова. Каждый образ создан вручную и сопровождается цитатой писателя о котах.

В губернской библиотеке намерены не только расширить ассортимент футболками и другими популярными форматами сувенирной продукции, но и регулярно добавлять новые образы. К разработке «культурных котов» планируют привлекать профессиональных художников и дизайнеров, и обещают, что стилистическое разнообразие позволит людям самых разных вкусов подобрать для себя или своих близких «любимого» культурного кота.

Приобрести сумки с «культурными котами Подмосковья» уже можно в губернской библиотеке, а 12 июля их представят в зоне библиотечного кафе «Кофе у Крупской» на городском празднике «Чудофест» в Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.