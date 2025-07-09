Скандал с московским «Торпедо» сказался на трансферах новичков

Московское «Торпедо» пока не подписывает новых футболистов и не проводит трансферы «на выход», ожидая решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по будущему клуба, узнало Metaratings.ru . Ожидается, что совещание КДК по делу «черно-белых» состоится 10 июля.

«Насколько нам известно, ведомство обязано предупредить „черно-белых“ за сутки до начала заседания», — добавляется в статье.

По данным журналистов, «Торпедо» почти договорилось о трансфере двух защитников — игрока сборной Болгарии Симеона Петрова и экс-футболиста «Ахмата» Лео Гогличидзе. Пока что обе сделки поставлены на паузу.

Ранее РБК сообщал, что главного судью матча «Торпедо» — КАМАЗ Богдана Головко задержали по подозрению в «договорняке». Правоохранители считают, что арбитр намеренно допустил ошибку в пользу «автозаводцев» — в ходе матча он дважды не назначил пенальти в ворота москвичей. Головко грозит до 7 лет заключения.

Недавно также в СИЗО отправили совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего генерального директора клуба Валерия Скородумова. Их арестовали по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус говорил, что вокруг «черно-белых» сложилась «очень сложная ситуация».