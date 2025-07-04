«Выбор между плохим и очень плохим». Ситуацию вокруг «Торпедо» сочли тяжелой

Геркус: в ситуации с «Торпедо» у РФС есть выбор между «плохим и очень плохим»

Вокруг московского ФК «Торпедо» сложилась «очень тяжелая ситуация», заявил экс-президент команды Илья Геркус. Ранее представителей руководства столичного клуба арестовали по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщает «Матч ТВ» .

По итогам сезона 2024/25 «черно-белые» заняли второе место в Мелбет-Первой лиге и завоевали путевку в чемпионат России. После этого совладельца клуба Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова заключили под стражу на два месяца — им вменяют совершение преступления по части 2 статьи 184 Уголовного кодекса РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Бывший президент «Торпедо» считает, что ситуация вокруг команды, как и любые подобные скандалы, порочат честь российского футбола. По словам Геркуса, вокруг московского клуба сложилась «очень тяжелая ситуация».

Управленец добавил, что теперь на плечи Российского футбольного союза (РФС) легла «тяжелейшая ответственность» — определить степень вины «черно-белых». В регламенте РФС, как напомнил Геркус, говорится, что Союз придерживается «нулевой терпимости к любым попыткам манипуляции, даже не к фактам, а к попыткам».

По словам Геркуса, Российскому футбольному союзу придется выбирать «между одним вредом и другим».

«Если оставить „Торпедо“, а потом будет вынесен приговор, то нарушается целостность соревнований. А играть 15 командами — это огромный ущерб клубам, которые ни при чем. <…> К сожалению, РФС находится в ситуации, когда выбор между плохим и очень плохим», — сказал Геркус.