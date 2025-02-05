Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья застрелены

В Самаре по подозрению в убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи задержана их внучка Екатерина Тархова, с ней работают компетентные органы, сообщает ГТРК «Самара» .

Предварительно установлено, что Тархов с супругой недавно вернулись в Россию из Финляндии. По состоянию на 4 февраля 2025 года их тела не нашли, однако уже известно, что они застрелены.

В период с 2006 по 2010 год Виктор Тархов занимал пост главы администрации Самары. Спустя годы его семья оказалась в центре криминального скандала. Дочь бывшего градоначальника была признана виновной в серьезном преступлении. Людмила Тархова, действуя совместно с неустановленным соучастником, шантажировала члена Самарской губернской думы.

Злоумышленники требовали от парламентария крупную сумму — 200 млн рублей, угрожая распространить компрометирующие сведения через средства массовой информации и интернет. Преступные действия продолжались с декабря 2020 по май 2021 года. По решению суда женщина получила наказание в виде 7 лет заключения в колонии общего режима за вымогательство.