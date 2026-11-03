Загруженность дорог Подмосковья утром 2 ноября достигла 3 баллов

Загруженность дорог Московской области утром в понедельник, 2 ноября, составляет 3 балла. На фоне сильного тумана водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 2 ноября основные затруднения движения наблюдаются на Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе. Движение также затруднено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными из-за сильного тумана, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте региона доступна в официальном канале министерства в МАКС — https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.