Киевское метро полностью прекратило работу во вторник
В Киеве во вторник полностью встало метро. Не работают все три линии, сообщает украинское агентство «Украинформ».
По данным СМИ, движение поездов остановили «по техническим причинам». Агентство опубликовало ролик, где запечатлен один из составов, вставший на станции.
На видео прозвучало уведомление о том, что движение остановлено.
Часть пассажиров сразу начало покидать вагоны. Однако некоторые люди все еще остались сидеть внутри.
Ранее украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил об экстренных отключениях электричества в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях.
Между тем Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Среди заявленных целей — энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
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