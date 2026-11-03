Киевское метро полностью прекратило работу во вторник

В Киеве во вторник полностью встало метро. Не работают все три линии, сообщает украинское агентство «Украинформ» .

По данным СМИ, движение поездов остановили «по техническим причинам». Агентство опубликовало ролик, где запечатлен один из составов, вставший на станции.

На видео прозвучало уведомление о том, что движение остановлено.

Часть пассажиров сразу начало покидать вагоны. Однако некоторые люди все еще остались сидеть внутри.

Ранее украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил об экстренных отключениях электричества в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях.

Между тем Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Среди заявленных целей — энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

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