От Ладыжинской ТЭС до порта Южный: подробности ночной атаки по Украине

В ночь на 3 ноября ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины. Для атаки применялись высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Среди заявленных целей — энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Они обеспечивают электроэнергией предприятия военной промышленности и объекты украинских вооруженных сил.

В Винницкой области поражена Ладыжинская тепловая электростанция мощностью 1800 МВт.

В Днепропетровской области целями стали сразу две крупные электростанции: Криворожская ТЭС мощностью 2800 МВт и Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.

В Харьковской области российское военное ведомство заявило о поражении Харьковской ТЭС мощностью 86 МВт, а также двух электроподстанций напряжением 330 кВ — Змиевской и Лосево.

Отдельное направление атаки пришлось на Одесскую область. В Минобороны РФ сообщили об ударах по портовой инфраструктуре в Килии, которая использовалась в интересах ВСУ.

Сообщается также о поражении двух морских сухогрузов в порту Южный и акватории Черного моря. Российская сторона утверждает, что суда доставляли военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ.

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