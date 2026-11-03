Воробьев: реабилитационное оборудование получили свыше 40 медучреждений Подмосковья

С начала года в медучреждения Подмосковья поступило более 300 единиц оборудования для реабилитации. Оснащение стационаров больниц и амбулаторных отделений поликлиник идет в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», в общей сложности оборудование поступило в более 40 медучреждений, об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Оснащая подмосковные больницы и поликлиники медтехникой, мы, в том числе, уделяем внимание оборудованию для реабилитации. Оно особенно необходимо тем, кто перенес серьезное заболевание, инфаркт, инсульт, людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата», — отметил Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, в этом году поставки шли в более чем 40 медучреждений, включая Дмитровскую, Щелковскую, Балашихинскую, Жуковскую, Клинскую, Королевскую, Наро-Фоминскую и Чеховскую больницы.

О новой медтехнике

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Среди поступившей техники: устройства для тренировки координации и баланса, тренажеры с биологической обратной связью и роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей.

В Чеховской и Ступинской больницах появились роботизированные велоэргометры с электроприводом, интеллектуальной системой управления и специальными датчиками для восстановления двигательных функций.

Роботизированные комплексы для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей поставили в Королевскую больницу и Московский областной госпиталь для ветеранов войн, в Луховицкую больницу — аппарат для роботизированной терапии верхних и нижних конечностей.

В МОНИКИ имени Владимирского появилось различное физиотерапевтическое оборудование: магнито-инфракрасные светолазерные аппараты, ультрафиолетовые облучатели для фототерапии, аппараты для магнитотерапии и функциональной многоканальной электромиостимуляции.

Для Луховицкой, Балашихинской, Дмитровской, Орехово-Зуевской, Сергиево-Посадской, Пушкинской и Раменской больниц, Московского областного хосписа для детей и Люберецкой областной клинической больницы закупили передвижные системы подъема и перемещения пациента с электропитанием.

О медицинской реабилитации

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Также в медучреждения региона поставили новые кровати-вертикализаторы и столы-вертикализаторы, передвижные кресла-коляски, системы когнитивной реабилитации, противопролежневые системы и стабилографические платформы для диагностики нарушений баланса и постурального контроля.

«В этом году к нам в больницу поступило 11 единиц оборудования для реабилитации пациентов, основная часть медтехники будет работать в Яхромском филиале. Это тренажер для тренировки ходьбы, пневматический массажер, система стабилографии, вертикализатор и другие аппараты для восстановления пациентов после перенесенных заболеваний», — рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Пройти медицинскую реабилитацию в Подмосковье можно в круглосуточных и дневных стационарах, а также в амбулаторных отделениях при поликлиниках по направлению от лечащего врача при наличии показаний — бесплатно, по ОМС. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, а современное оборудование помогает врачам подбирать наиболее эффективные методы восстановления.

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