Захарова: на таких пыточных, как под Киевом, держится власть Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг пыточной под Киевом, заявив, что таких мест на Украине много, сообщает РИА Новости .

2 ноября украинское агентство УНИАН передало, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Глава нацгвардии Украины Александр Пивненко заявил, что в подвале держали военнослужащих, в том числе тех, кто самовольно оставил часть.

«Таких пыточных на Украине много. Именно на них и держится власть (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — сказала Захарова.

По словам покинувшего Украину депутата Верховной рады Артема Дмитрука, только в этой пыточной за последний месяц забили до смерти нескольких человек, а погибших записывают в пропавшие без вести.

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