В Наро-Фоминском округе привели в порядок 14 региональных дорог

Мосавтодор выполнил ямочный ремонт, восстановил дорожную инфраструктуру и опилил деревья на 14 региональных дорогах Наро-Фоминского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора провели работы по содержанию 14 региональных дорог в Наро-Фоминском округе, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд жителей.

Дорожное покрытие восстановили в деревнях Таширово и Чешково, поселке Новая Ольховка, вблизи деревни Каурцево, поселков Васильчиново и станции Башкино, садового товарищества «Дружба», а также между деревнями Веселево и Никольское. В деревне Семенково на Можайской улице опилили ветви деревьев.

Дорожные знаки привели в нормативное состояние на улице Погодина в Наро-Фоминске, в поселке совхоза Архангельский и вблизи деревни Монаково. Линии наружного освещения отремонтировали на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске и на Полевой улице в деревне Таширово.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.