Российскому бизнесу в ОАЭ пора не торговать, а строить заводы

Логистика Персидского залива восстанавливается после ближневосточного кризиса, но работать по-старому уже не получится: ОАЭ уходят от транзитной торговли к финансам и производству, а российским компаниям выгоднее не везти готовый товар, а локализовать выпуск на месте. Об этом РИАМО заявила учредитель и директор компании TRANS NET LLC (Дубай, ОАЭ), логистический представитель «Деловой России» в ОАЭ Ирина Крючкова.

Обострение на Ближнем Востоке серьезно ударило по торговой и логистической инфраструктуре стран Персидского залива. После первого шока перевозки восстанавливаются, но участникам внешнеэкономической деятельности приходится искать альтернативные маршруты и пересматривать привычные модели работы, рассказала Крючкова.

По ее словам, ОАЭ уже организовали зеленый коридор для наземных перевозок из Дубая в морские порты Омана, аналогичный механизм планируется запустить с Саудовской Аравией. Сейчас все функционирует, хотя и в более сложном режиме, отметила эксперт.

Меняется и экономическая специализация Эмиратов. Если раньше заметную роль играл оптовый бизнес, ориентированный на перепродажу и транзит, то теперь страна активнее развивает финансовые услуги, технологии, производство и инвестиции. Параллельно государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива расширяют международные соглашения, упрощающие таможенные процедуры.

Для российских экспортеров перспективными направлениями Крючкова называет продовольствие, фармацевтику, медицинскую продукцию, стройматериалы и товары первой необходимости. Но куда важнее, по ее мнению, не сами поставки, а полноценное производственное присутствие в регионе.

«Развитие торгово-экономических соглашений открывает возможности для переноса части производственных процессов в ОАЭ с последующим выходом на рынки других стран», — пояснила эксперт.

По ее оценке, российским компаниям стоит рассматривать не только экспорт готовой продукции, но и прямые инвестиции, локализацию производства и долгосрочные партнерства.

Отдельное значение приобретает правовая база сотрудничества: российско-эмиратские договоренности в сфере инвестиций и торговли услугами, а также соглашения о свободной торговле формируют более понятные условия для бизнеса и позволяют выстраивать модели с расчетом на расширение географии поставок.

Перспективы региона Крючкова связывает с долгосрочными программами государств Залива. ОАЭ, в частности, реализуют стратегию развития до 2031 года с ростом ВВП и расширением производственных и инвестиционных возможностей. Для этого требуется международный капитал, развитие промышленности и укрепление торговых связей, поэтому регион сохраняет потенциал для российских компаний, готовых переходить от разовых поставок к более глубокому сотрудничеству.

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