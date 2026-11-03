В лесах Подмосковья завершили противопожарные работы по госзаданию

Филиалы ГАУ МО «Мособллес» полностью выполнили противопожарные мероприятия государственного задания на 2026 год в установленные сроки, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В лесах Подмосковья привели в нормативное состояние 284,9 км лесных дорог, создали и прочистили 5 697,3 км минерализованных полос. Работы выполнили филиалы ГАУ МО «Мособллес» в рамках государственного задания на 2026 год.

Также установили и отремонтировали 569 шлагбаумов, 546 билбордов и аншлагов, благоустроили и отремонтировали 895 мест отдыха.

«Профилактика — главный щит леса от пожара. Своевременное выполнение комплекса противопожарных мероприятий повышает готовность лесного фонда региона к пожароопасному сезону, снижает риски возникновения и распространения огня и позволяет держать ситуацию с лесными пожарами под контролем», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Обновленные дороги сокращают время подъезда пожарной техники к очагам возгорания, а минерализованные полосы сдерживают распространение низового огня. Шлагбаумы помогают ограничивать пребывание людей в лесу в пожароопасный период, билборды и аншлаги напоминают о правилах безопасности. Благоустроенные места отдыха снижают риск появления стихийных стоянок и неконтролируемого разведения костров.

Профилактическую работу для защиты лесов от пожаров ведут в течение всего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.