Инсульт лечили в наркологии: сотрудник МЧС с Урала умер после госпитализации

Сотрудник МЧС из Свердловской области, который на протяжении более 20 лет спасал человеческие жизни, попал в больницу с инсультом, но его почему-то положили в наркологическое отделение. Там мужчине стало хуже, а спустя несколько дней он умер. Семья подала жалобу на медучреждение.

Дочь покойного Ксения рассказала в соцсетях, что 13 октября ему стало плохо. Семья вызвала скорую помощь, приехавшие медики поставили 50-летнему мужчине предварительный диагноз — инсульт. Они также отметили у него отсутствие опьянения.

Пациента доставили в районную больницу. Там у него взяли анализы, сделали КТ головы. После этого медики приняли решение положить мужчину в наркологическое отделение. На следующее утро его состояние ухудшилось, больного перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. Он находился в коме. В официальной выписке сказано: «Результат госпитализации из наркологии: Ухудшение».

Семья хотела вызвать вертолет санавиации, но из-за плохой погоды и тумана он не смог прилететь. 15 октября пациента увезли на реанимобиле в Нижний Тагил. 26 октября он умер, не приходя в сознание.

Семья пыталась узнать, что произошло в наркологическом отделении, почему состояние мужчины ухудшилось, и написала заявление на выдачу медкарты. Но главврач отказала родным покойного, заявив, что они «не являются его доверенным лицом».

Теперь родные мужчины требуют проверить действия больницы.

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