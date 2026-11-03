В Солнечногорске проведут авторскую экскурсию о России в творчестве Блока

Авторская экскурсия «Русь моя, жизнь моя!» пройдет 4 ноября в усадьбе Шахматово в Солнечногорске. Посетители узнают о теме Родины в творчестве Александра Блока и услышат его стихи в профессиональном актерском исполнении, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Государственный мемориальный музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока приглашает 4 ноября на авторскую экскурсию «Русь моя, жизнь моя!». Исторические прогулки по территории усадьбы Шахматово в городском округе Солнечногорск начнутся в 14:00 и 16:00. Возрастная маркировка — 6+.

Шахматово стало для Александра Блока местом отдыха и источником вдохновения: здесь он написал около 300 произведений. Центральной темой его творчества была Россия, ее нелегкий и противоречивый путь.

Научный сотрудник музея-заповедника Валерий Чехомов расскажет, почему тема Родины стала для поэта основополагающей и какой Россия представала в его восприятии и стихах. Особенностью экскурсии станет профессиональное актерское исполнение стихотворений на фоне пейзажей, вдохновлявших классика Серебряного века.

Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока.

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