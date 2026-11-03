Мострансавто выпустило два новых автобуса на маршрут № 1064

Два автобуса большого класса КАВЗ-4270 начали перевозить пассажиров между Реутовом, Москвой и Люберцами по маршруту № 1064, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые автобусы работают на маршруте Мострансавто № 1064 «ст. Реутово — Москва (м. Новокосино) — Люберцы (ул. Наташинская)». Каждый рассчитан на перевозку до 90 пассажиров, в том числе 28 — на посадочных местах.

Автобусы оснащены низким полом, пневматической подвеской и системой «книлинг», которая позволяет опускать уровень пола ближе к дороге на остановках. В салонах есть отопление, вентиляция, кондиционирование и просторная площадка для пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. Механическая аппарель облегчает посадку и высадку.

Безопасность обеспечивают камеры видеонаблюдения внутри и снаружи автобусов, а также защита дверей от защемления. Электронные табло и звуковое информирование помогают ориентироваться на маршруте. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены USB-разъемы.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.