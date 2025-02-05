Внучку экс-мэра Самары Тархова арестовали по подозрению в его убийстве

В Самаре ранее задержанную внучку экс-мэра города Виктора Тархова Екатерину арестовали по подозрению в убийстве деда и его жены Натальи, но тела погибших пока так и не нашли, пишет РИА Новости .

«Тел (погибших — ред.) нет. О пропаже Тархова заявил его деловой партнер. Была задержана его внучка, показаний не дает, сегодня арестована. Возбуждено дело об убийстве», — рассказал осведомленный источник.

Следствие подозревает, что фигурантка дела застрелила своих родственников.

Тархов был главой Самары четыре года — с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила в настоящее время отбывает семилетний срок за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.