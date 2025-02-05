Бывшего главу Самары Тархова и его супругу могли убить из-за денег

«Один из наиболее вероятных вариантов — деньги», — говорится в сообщении.

В Самаре ранее задержанную внучку экс-мэра города Виктора Тархова Екатерину арестовали по подозрению в убийстве деда и его жены Натальи

По предварительной информации, подозреваемая приходила в фирму родственника, который в последнее время был связан с деятельностью по утилизации нефтесодержащих отходов, и пыталась проводить там некоторые операции с документами.

Сообщалось, что Тархова и его жену не застрелили, а до смерти избили, затем законсервировали в бочки. В таком состоянии тела хранились месяц. В это время внучка убитых Екатерина продавала имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобилей.

Именно Екатерину подозревают в убийстве родственников. Следствие считает, что она могла отправить последнее сообщение с телефона погибших, затем реализовала имущество. В настоящее время она арестована, но давать показания отказывается.

Ранее сообщалось, что о пропаже Тархова, который совсем недавно вместе с женой приехал из Финляндии в Россию, сообщил его партнер по бизнесу.