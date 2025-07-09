Энергетики восстановили электроснабжение в Дмитровском округе после непогоды

Энергетики «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» полностью восстановили электроснабжение в Дмитровском муниципальном округе. Локальные перебои возникли из-за сильной грозы, сопровождавшейся градом, ливневыми дождями и шквалистым ветром, которая обрушилась на Подмосковье вечером 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Несмотря на сложные погодные условия, бригады энергетиков работали всю ночь, оперативно устраняя последствия стихии. Их слаженные и профессиональные действия позволили в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома жителей.

Всего на севере Подмосковья было задействовано 125 аварийных бригад «Россети Московский регион» — 356 специалистов и 143 единицы техники. В ходе работ восстановлено более 6 км линий электропередачи, убрано 130 поваленных деревьев. Для обеспечения бесперебойного питания использовались 40 резервных источников общей мощностью 32 тыс. кВт.

В компании продолжает действовать режим повышенной готовности. Обо всех случаях отключения электроэнергии можно сообщить по бесплатному круглосуточному номеру «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20 (короткий номер — 220), а также через виртуального помощника Электру в Telegram.

«Благодарю энергетиков, которые всю ночь восстанавливали подачу электроэнергии. Прошу жителей помнить о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно в условиях непогоды», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.