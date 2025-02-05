RTVI: тела экс-мэра Самары Тархова и его супруги месяц лежали в бочках

После новости о том, что бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью застрелила внучка Екатерина, появилась еще одна версия — тела убитых месяц пролежали законсервированными в бочках. Якобы пара погибла не от пули, а от смертельных побоев, пишет RTVI со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Тархова и его жену не застрелили, а до смерти избили, затем законсервировали в бочки. В таком состоянии тела хранились месяц. В это время внучка убитых Екатерина продавала имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобилей.

Именно Екатерину подозревают в убийстве родственников. Следствие считает, что она могла отправить последнее сообщение с телефона погибших, затем реализовала имущество. В настоящее время она арестована, но давать показания отказывается.

Ранее сообщалось, что о пропаже Тархова, который совсем недавно вместе с женой приехал из Финляндии в Россию, сообщил его партнер по бизнесу.