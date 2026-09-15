Химки приняли чемпионат мира по шашкам-64 с участниками из 24 стран

Чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин прошел с 3 по 13 сентября в деревне Голиково городского округа Химки. В турнире выступили 75 спортсменов из 24 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат мира по шашкам-64 среди мужчин и женщин прошел с 3 по 13 сентября на базе многофункционального комплекса GOPARK в деревне Голиково городского округа Химки. В соревнованиях участвовали 75 сильнейших спортсменов из 24 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Бразилию, Германию, Китай, Казахстан, США и ЮАР.

Среди участников были 29 международных гроссмейстеров, а также 32 международных мастера и мастера IDF. Московскую область представлял гроссмейстер Иван Илясов из городского округа Щелково.

Спортсмены состязались в блице, рапиде и классической игре. Блиц и классическая дисциплина прошли по международной версии шашек-64, рапид — по бразильской. Российские шашисты завоевали 12 медалей, в том числе три золотые, а сборная России заняла первое место в общем зачете. Результаты опубликованы на официальном сайте турнира.

Чемпионат организовали Международная федерация шашек IDF и Федерация шашек России при участии министерства спорта Российской Федерации и министерства физической культуры и спорта Московской области. Новости министерства доступны в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.