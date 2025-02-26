Ветеринар объяснил, почему кошка Муся выжила при падении с огромной высоты

Ветврач Шеляков о том, как выжила Муся: кошки умеют планировать и группироваться

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, каким образом кошка Муся смогла выжить после того, как неадекватный турист сбросил ее со смотровой площадки комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте, сообщает NEWS.ru .

Инцидент произошел 23 февраля в Крыму. Посетитель «Ласточкиного гнезда» неожиданно выбросил кошку с обрыва. Позже изверга задержали. К счастью, животное, которое около десяти лет жило в музее и стало его талисманом, не пострадало.

По словам ветврача, при падении с небольших высот, например, с третьего-четвертого этажа, кошка с большей вероятностью может разбиться насмерть, потому что не успеет сгруппироваться. И, наоборот, если эти животные падают с высоты 14-этажного дома, а это около 40 метров, то зачастую остаются живы, причем без единой царапины.

«Они умеют планировать, они умеют группироваться», — объяснил ветеринар.

Он предположил, что во время падения Муся могла за что-то зацепиться, что сократило скорость падения и увеличило ее шансы выжить.

Ветврач добавил, что кошки очень живучие и даже могут пить морскую воду. Например, если на необитаемый остров попадут человек, кошка и собака, то кошка точно выживет дольше всех, отметил Шеляков.

По его мнению, Мусе также помогло выжить то, что она терпеливо дожидалась спасателей, а не пыталась выбраться сама.

«На всякий случай будем воспринимать это как чудо», — заключил специалист.