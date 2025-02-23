В Крыму посетитель «Ласточкиного гнезда» сбросил кошку с обрыва

В Крыму посетитель архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» сбросил кошку с обрыва. Животное проживало на территории комплекса около 10 лет, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина гуляет по комплексу с кошкой в руках. Затем мужчина бросает животное со смотровой площадки и стремительно уходит.

Кошка по имени Муся являлась местной достопримечательностью — она привыкла к людям и доверяла им. По этой причина она легко пошла на руки к странному незнакомцу.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мужчину.