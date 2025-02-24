Задержан мужчина, выбросивший кошку из «Ласточкиного гнезда»

Мужчину, который выбросил кошку Мусю со смотровой площадки архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо», нашли и задержали. Это 24-летний житель Санкт-Петербурга, сообщает Baza .

Сейчас злоумышленника везут в отдел полиции Ялты, чтобы выяснить, зачем он это сделал. Мотивы его поступка все еще остаются загадкой.

Трагический инцидент произошел утром 23 февраля, когда мужчина пришел на смотровую площадку. Камеры зафиксировали, как он сначала погладил кошку, а потом, убедившись, что за ним никто не наблюдает, отнес животное к обрыву и выбросил.

Кошка Муся жила на территории «Ласточкиного гнезда» почти 10 лет и была местной знаменитостью.