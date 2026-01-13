Валентина Матвиенко назвала трагедией смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о смерти девяти младенцев в новокузнецком роддоме № 1. Она назвала произошедшее трагедией, сообщается в Telegram-канале СФ.

Матвиенко поручила Комитету СФ по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом проверки и расследования уголовного дела, возбужденного после смерти детей в роддоме. По ее словам, из этой трагедии нужно сделать выводы на федеральном уровне.

Она назвала произошедшее невосполнимой утратой и огромной болью для семей, а также трагедией для государства.

«Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне», — сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации Федсобрания РФ также поручила при необходимости предложить законодательные инициативы, которые помогли бы избежать таких трагедий в будущем. По ее словам, такие инциденты никогда не должны повторяться.

Ранее стало известно, что в Новокузнецком роддоме № 1 в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело.

Также роженицы рассказали, что в медучреждении над ними издевались, а одному из новорожденных оторвали руку. Сейчас внутри роддома работают следователи. Опубликовано видео с места происшествия. Учреждение ранее закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди персонала.

