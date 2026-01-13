СК показал видео из роддома в Новокузнецке, где умерли 9 младенцев

Следователи и криминалисты работают в Новокузнецком родильном доме № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Опубликовано видео с места происшествия, сообщает пресс-служба СК РФ.

Правоохранители проводят проверку в роддоме. Они заходят в палаты и кабинеты врачей, открывают шкафы, берут показания и проверяют документацию.

Следователи проверяют сообщение о халатности руководства и сотрудников Новокузнецкого родильного дома № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ появилась информация, что во время январских каникул в стационаре роддома умерли шесть младенцев, трое из них — в один день. Позже стало известно еще о троих умерших новорожденных.

Родильный дом закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди персонала. В том числе в Сети появилась информация о возможных нарушениях в организации медпомощи.

Женщины утверждали, что медики давили им на живот, использовали ненормативную лексику во время родов и оставляли одних во время схваток. В результате главврача больницы отстранили от должности.

Врач-акушер — гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева отметила, что причиной трагедии с гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка могла стать внутриутробная инфекция, а не действия медперсонала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.